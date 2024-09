Una ciclopedalata per la pace a Marigliano

Una sgambata in bicicletta per dire no alla guerra. È il messaggio che intendono lanciare gli organizzatori della "Ciclopedalata per la pace", manifestazione socio-sportiva in programma domenica 15 settembre a Marigliano, promossa dalla parrocchia San Giovanni Battista e dalla sua azione cattolica. "Vuoi la pace? Allora pedala!", lo slogan scelto dai promotori, a partire dal parroco della chiesa posta nella frazione Faibano del comune napoletano. Per farlo, appassionati, sportivi e semplici amatori possono formalizzare la loro iscrizione tutti i giorni nel salone parrocchiale di San Giovanni Battista dalle 16 alle 19 (al prezzo simbolico di 5 euro per coprire le spese organizzative).

Il raduno e la successiva partenza sono previste domenica dalle 15.30 presso il capannone dell'ex plesso industriale di via San Francesco, zona dove le manifestazione si concluderà dopo un giro per diverse strade cittadine.





