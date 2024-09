Ubriaco minaccia moglie con coltello, fermato dai carabinieri

Dopo essere tornato a casa ubriaco, la moglie ha chiamato i carabinieri del 112 per evitare di essere aggredita. L'uomo, armato di coltello, si è dato alla fuga in auto prima dell'arrivo dei militari. È accaduto a Frigento, in provincia di Avellino. Alcune pattuglie si sono messe alla ricerca dell'uomo e lo hanno intercettato pochi minuti dopo evitando che potesse compiere atti autolesionistici.

In tasca aveva un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Dopo essere stato sottoposto all'etilometro, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.



