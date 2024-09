Sicurezza sul lavoro,responsabilità di tutti: confronto a Napoli

"La sicurezza sul lavoro è responsabilità di tutti" è il titolo del convegno che si svolgerà lunedì 16 settembre, dalle ore 9, a Napoli (ex Base Nato di Bagnoli) organizzato da PSB Consulting srl e patrocinato dall'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Partner del convegno: PSB srl, media partner Gruppo 24 ore. Tema della giornata, fa sapere una nota, sono le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione alla normativa vigente, alle buone prassi da adottare in materia ma soprattutto alla cosiddetta "Patente a punti" che entrerà in vigore il prossimo primo ottobre e che riguarda imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili.

Queste dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza come previsto dalle norme. A moderare il convegno sarà Mario Gallo - professore a contratto di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, autore de Il Sole 24 ORE.

"Ormai la sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento sociale, non può solo riguardare pochi specialisti del settore.

L'impatto che ha sulla comunità e sulla vita delle famiglie, considerate le moltissime notizie di cronaca, è ormai altissimo.

Dovrebbe essere materia di studio fin dalle elementari. Le imprese sempre più devono aggiornarsi e attenersi agli standard normativi perchè la vita e la salute dei cittadini e dei lavoratori non possono più essere a rischio. In nome del profitto non si possono accettare tecnopatie e malattie professionali e solo così potrà davvero essere rispettato il diritto costituzionale alla salute e al lavoro" dice Pasquale Natale, amministratore di PSB Consulting srl.

Il convegno è suddiviso in tre parti: apertura dei lavori ore 9,30; ad intervenire, oltre a Natale, Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale, Antonio Marciano, presidente Fondazione Campania Welfare, Eraldo Turi, presidente ODCEC di Napoli, Angela Labattaglia, consigliere delegato Commissione Lavoro e Previdenza dell'ODCEC, Daniele Leone, dirigente regionale INAIL.

Tavola rotonda ore 10,30 con Valentina Popolo, docente di Gestione e Sicurezza degli Impianti Industriali UniPegaso, Romano Benini, consulente Ministero del Lavoro, docente universitario, Adele Pomponio, dirigente INAIL, Giuseppe Cantisano, dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Anastasio, presidente Commissione Lavoro e Previdenza ODCEC di Napoli, Vittorio Ciotola, presidente regionale Giovani Industriali Campania, Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli, Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Napoli, Melicia Comberiati, segretaria Generale CISL Napoli, Mariano Santillo, responsabile Sicurezza sui luoghi di lavoro PSB Consulting srl. Conclusioni del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA