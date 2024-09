Sgambati, risultato straordinario del 'firma day' della Uil

"Una giornata promossa dalla UIL in tutta Italia per la raccolta delle firme in Campania e su tutto il territorio nazionale, un rush finale per parlare ancora con le persone sul significato di questa battaglia contro la legge Calderoli" così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e Campania che stamattina era in piazza Dante, a Napoli, presso il gazebo organizzato per la raccolta firme a sostegno del referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata.

"Abbiamo già ottenuto un risultato straordinario con più di cinquecento mila firme raccolte. Noi siamo per un si all'abrogazione della legge Calderoli, continua Sgambati, perché crea più ingiustizie sociali, divide i territori, mette in discussione sanità e scuola pubbliche e sopratutto i contratti nazionali di lavoro. Il mondo del lavoro continuerà questa battaglia che serve al Paese e per una prospettiva reale di sviluppo, sottolinea il leader della UIL Campania. La legge va contrastata e siamo sicuri che le persone sapranno votare sì all'abrogazione della legge della legge."



