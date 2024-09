Nell'Avellinese rapina al bancomat con sistema della 'marmotta'

Rapina messa in atto con il sistema della "marmotta", ad uno sportello bancomat della filiale della Bcc-Flumeri di San Sossio Baronia, in provincia di Avellino. I ladri sono entrati in azione la notte scorsa: dopo aver inserito l'esplosivo nella fessura erogatrice, hanno atteso la deflagrazione per poi impossessarsi del denaro contenuto e darsi alla fuga in auto.

Parti della "marmotta" sono state ritrovate a cinquanta metri di distanza. Bottino ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



