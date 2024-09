Nel Napoletano cocaina nel bocchettone dell'aria condizionata

Diciassette dosi di cocaina nascosti in un cofanetto per le gomme da masticare. La piccola scatola metallica, con tanto di calamita, era nascosta nel bocchettone dell'aria condizionata, nella plancia centrale sopra lo stereo. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in un'auto a Villaricca (Napoli).

I controlli partono da un parcheggio di un centro commerciale di Giugliano, a via Santa Maria a Cubito. I militari stavano effettuando un servizio ad hoc contro lo spaccio di droga quando notano una Panda in sosta con un uomo che parlava al telefono in maniera molto agitata. Decidono di pedinarlo e quando raggiunge il comune di Villaricca e percorre Corso Europa, un ragazzo in sella a uno scooter si affianca all'auto e i due si scambiano qualcosa al volo.

Il centauro fugge via mentre i carabinieri fermano la panda.

Alla fine delle perquisizioni: la scoperta. Diciassette dosi di cocaina nascosti in un cofanetto per le gomme da masticare. La piccola scatola metallica, con tanto di calamita, era nascosta nel bocchettone dell'aria condizionata, nella plancia centrale sopra lo stereo. Ciro Iorio, 47 anni, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.



