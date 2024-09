Messaggio della ministra Locatelli al Pascal di Pompei, grazie per il lavoro che fate

"Grazie di vero cuore per l'opportunità che donate alla vostra comunità. Grazie per il lavoro che continuerete a portare avanti al servizio degli altri. In occasione dell'apertura dell'anno scolastico desidero far giungere a tutti Voi la mia vicinanza di cuore. La collaborazione, cui avete dato vita, e che si concretizzerà in un progetto molto bello e in contesto straordinario qual è il Parco Archeologico di Pompei, è davvero preziosa e va nella direzione che oggi, tutti insieme, dobbiamo percorrere con sempre più coraggio per garantire il diritto di ciascuno alla piena partecipazione alla vita. Costruire comunità accoglienti, sostenibili e più inclusive per tutti, nelle quali ciascuno possa essere protagonista". E' il messaggio inviato dalla ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, alla dirigente dell'Istituto Pascal di Pompei Filomena Zamboli e al presidente della cooperativa sociale Il Tulipano Giovanni Minucci in occasione della manifestazione di inaugurazione del nuovo anno scolastico. La ministra evidenzia che "il prossimo G7 Inclusione e Disabilità, il primo della storia, che si svolgerà in Umbria dal 14 al 16 ottobre, sarà incentrato sulla valorizzazione delle competenze di ogni persona. La sfida che abbiamo davanti a noi è esattamente questa: dobbiamo offrire occasioni e sopratutto iniziare a vedere in ciascuno le potenzialità e non i limiti".

"Quest'anno Il Tulipano con le sue progettualità ed attività dentro e fuori il Parco Archeologico di Pompei, in partenariato con il liceo Pascal, rafforza il suo impegno territoriale per la costruzione di una comunità educante incentrata sulla valorizzazione della Persona, ognuna con le sue unicità e differenze. Continueremo a portare avanti il progetto di cooperativa di comunità, che sarà implementato e arricchito con nuove attività, coinvolgendo sempre di più il territorio, andando ad affiancare i progetti già avviati come i percorsi di PCTO nel campo dell'agricoltura sociale e della valorizzazione dei beni culturali. Auguri di buon anno a tutti gli studenti per questo cammino che ci vedrà impegnati insieme". Lo ha dichiarato Giovanni Minucci, presidente della Cooperativa 'Il Tulipano'.

"Prende avvio l'anno scolastico all'insegna della due grandi piste di lavoro. Una è sintetizzata dalla canzone scelta come sottofondo alle attività di tutto l'anno scolastico, scritta da Francesco De Gregori "La storia siamo noi" nessuno si senta escluso, accogliendo a pieno il messaggio della ministra Locatelli. La seconda pista che percorreremo ha come titolo "comunicare al tempo dell'intelligenza artificiale" dove il focus è, evidentemente, sulla comunicazione. Che sia, quindi, un anno in cui la capacità di comunicare con tutti sostenga il cammino verso la felicità di ciascuno dei nostri ragazzi". Così Filomena Zamboli dirigente dell'Istituto Pascal di Pompei.





