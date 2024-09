Manfredi, abbiamo dettagliato programma sgombero delle Vele

"Abbiamo un programma di sgombero della Vela Rossa e della Vela Gialla completo. Nel mese di agosto abbiamo fatto una serie di valutazioni tecniche e partiamo da una sessantina di appartamenti dando un tempo congruo ai residenti per poter fare i traslochi e trovare nuova sistemazione". Lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'indomani dell'ordinanza "di sgombero urgente" delle unità immobiliari delle due Vele di Scampia "per motivi di sicurezza". Il primo cittadino ha riferito che "molti degli abitanti si sono già autonomamente spostati e credo che nel giro di una settimana procederemo progressivamente allo sgombero anche degli altri appartamenti. Questo percorso continuerà così da consentirci rapidamente di procedere alla demolizione delle due Vele e di accelerare il lavoro sulla costruzione dei nuovi alloggi". Nella Vela Gialla e nella Vela Rossa, secondo i numeri del censimento effettuato dall'amministrazione, vivono poco più di mille persone, per 270 nuclei familiari.

"Chi viene dalle Vele - ha detto ancora Manfredi - non deve avere uno stigma. Siamo in una fase transitoria di una situazione che, sono molto fiducioso, noi risolveremo in maniera radicale, ci vuole anche solidarietà ed è un atto di civiltà". Il sindaco ha ricordato che l'amministrazione comunale ha stanziato un fondo destinato al sostegno economico di queste famiglie per consentire loro di poter sostenere i costi di affitto. "Noi garantiamo il supporto economico - ha sottolineato - e dunque queste persone possono pagare. Inoltre stiamo lavorando, insieme al prefetto e alle organizzazioni religiose, per facilitare il reperimento di alloggi". Nel programma di sostegno economico, varato a seguito del crollo che si è verificato lo scorso luglio nella Vela Celeste a cui è seguito lo sgombero da tutti gli appartamenti, rientrano dunque anche gli abitanti della Vela Gialla e della Vela Rossa perché - come evidenziato da Manfredi - "sono anch'esse soggette a procedure di sgombero. Inoltre c'è l'accordo con il Governo centrale, che ringrazio, per supportare tutto il processo delle Vele che è partito dalla Celeste e che si estende a quella Gialla e Rossa".

Tutte le attività di sostegno e di reinserimento - ha ribadito Manfredi - sono rivolte "agli aventi diritto che rientrano nel censimento".



