De Luca, sicurezza negli ospedali? Nessuno farà niente

"Il tema della sicurezza è un tema che rimane aperto in Italia, da decenni, in concreto nessuno fa niente. Io non credo che non faranno qualcosa neanche per la sicurezza negli ospedali. Vedremo se riusciamo ad inventarci qualcosa come Regione". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina a margine dell'inaugurazione a Salerno, di Itsvil Factory, la nuova sede di Itsvil, azienda leader nel settore dell'Information & Communication Technology.

"A proposito della violenza - ha aggiunto il governatore - mi pare di ricordare che questo governo che si è insediato da due anni avesse promesso agli italiani molta più attenzione sul tema della sicurezza. Mi pare che non ci siamo, né nei mezzi di trasporto, né negli ospedali, né nei quartieri, né nei parcheggi. Mi è capitato di parlare con il Prefetto di Salerno perché continuiamo ad avere parcheggiatori abusivi e non si riesce a toglierli di mezzo, daspo, controdaspo, a volte li fermiamo ma un minuto dopo stanno ancora lì".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA