Cinema: domani a Napoli la presentazione di 'SottoCoperta'

Sarà presentato domani, alle 21.00, al cinema Metropolitan di Napoli, il film "SottoCoperta", divertente commedia romantica con Antonio Folletto e Maria Pia Calzone. Il film porta la firma della regista napoletana Simona Cocozza.

In platea, ad incontrare il pubblico, ci sarà il cast al completo: oltre ai due protagonisti, Antonella Morea, Lucianna de Falco, Gianluca Di Gennaro, Angelo Orlando, Christian Giroso, Ernesto Lama, Simone Borrelli, Elisabetta d'Acunzo.

"SottoCoperta è una favola contemporanea -spiega Cocozza - è una storia a lieto fine dal romanticismo magico, che rappresenta una riflessione cinematografica sulla claustrofobia della solitudine, sull'accettazione del sé e sulla muta complicità di due anime. Innamorarsi - continua la regista - vuol dire salvare ed essere salvati, vuol dire scoprire di avere coraggio e avere improvvisamente paura, vuol dire sentirsi folli perché si è normali, e accettare finalmente sé stessi. Parliamo di una storia d'amore che affronta temi importanti, come la fobia sociale e la prostituzione. La sfida di SottoCoperta è affrontare tematiche sociali attraverso un linguaggio leggero con uno stile originale, utilizzando l'arma del cinismo per riderci sopra, trasformando il dramma in una arguta battuta".

Lui, il solitario Fiorenzo (Folletto) si barcamena fra piccoli lavori che non gli permettono di organizzare, però, una vacanza vera, e per non sottrarsi al vorticoso "status vacanziero", decide di organizzare ugualmente il viaggio, ma restando barricato in casa per non deludere le aspettative dei più. Ad irrompere nel suo viaggio poetico, tra le mura domestiche, lei, Matrona (Calzone), una matura ex prostituta che, alla ricerca di una rivalsa personale, tenta quotidianamente di togliere le ragazze dalla strada, con un'idea imprenditoriale originale. Così inizia il viaggio fantastico di due anime, entrambe ai margini della società ed accomunate da una delicatezza inconsueta.

Per la serata evento di domani sarà presente anche il cantante Andrea Sannino, che ha contribuito con un suo brano alla colonna sonora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA