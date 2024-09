Christou (Msf),salvare vite non è reato, realtà sarà ristabilita

"Appena ho saputo del fermo amministrativo della Geo Barents ho deciso di venire a Salerno.

Alcuni mesi fa ero il medico di bordo e ho visto e assistito i naufraghi. Ho sentito le loro storie, gli orrori che hanno subito in Libia. Per colpa di questo fermo siamo come una sala operatoria con medici a bordo che hanno le mani legate e non possono fare niente. Rispettiamo il diritto internazionale e le leggi marittime. Sono fiducioso che la realtà sarà ristabilita.

Vogliamo tornare quanto prima nel Mediterraneo. Salvare vite non è un reato". Lo ha detto alla stampa, questa mattina, Christos Christou, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere, dalla nave Geo Barents ferma al porto di Salerno per un fermo amministrativo.

Erano presenti anche Monica Minardi, presidente di MSF in Italia e Juan Matias Gil, capomissione di MSF per la ricerca e soccorso in mare.



