Un 44enne è stato accoltellato all'addome questo pomeriggio, intorno alle 14.20, in piazza Calabrese a Nola. Dalle prime notizie, sembra che l'accoltellamento sia avvenuto a seguito di un diverbio con alcune persone per futili motivi.

L' uomo, portato all' ospedale cittadino, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto agenti del Commissariato di Nola, che conducono le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA