Violenze contro ex, scattano divieto e "braccialetto"

Scatta l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, insieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex compagna, per un 44enne della provincia di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Avellino a conclusione delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Solofra. I militari, in seguito alla denuncia della donna, avrebbero accertato reiterate condotte violente e atteggiamenti minatori dell'uomo che non si rassegnava alla fine della relazione.



