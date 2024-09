Sicurezza: a Napoli striscione in piazza contro il Ddl 1660

Iniziativa oggi a Napoli contro il Ddl 1660 in discussione alla Camera che, secondo i promotori della campagna "Liberi di Lottare: fermiamo il ddl 1660" "mette sullo stesso piano qualsiasi forma di resistenza anche passiva di fronte alla repressione".

I manifestanti hanno portato in piazza Plebiscito ed in altre piazze uno striscione e urlato slogan.

"Sono piu' di cento - spiega all'ANSA un portavoce del Laboratorio Politico Iskra autore della protesta in piazza a Napoli - le adesioni in tutta Italia alla campagna 'Liberi di Lottare: fermiamo il ddl1660', tra cui Ultima Generazione, i lavoratori della logistica del SiCobas, vari movimenti per il diritto alla casa fino al Movimento NoTav".



