Siani: contest per aspiranti giornalisti a 39 anni dalla morte

Un contest giornalistico per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985. A promuoverlo gli attivisti di "Contro la camorra" e di Radio Siani, che hanno lanciato "Giancarlo scriverebbe di…", concorso aperto a tutti e che dà la possibilità di diventare "giornalista giornalista" - come diceva un passaggio del film dedicato alla vita di Siani - per un giorno e vedere il proprio articolo pubblicato su Il Mattino online.

Ecco come partecipare: basta inviare, all'indirizzo ass.controlacamorra@gmail.com, entro il prossimo 18 settembre, un articolo relativo a una storia di camorra, a un fatto di cronaca o ad una storia di riscatto sociale. Gli articoli ricevuti verranno letti nel corso di "Buon compleanno Giancà", l'evento con cui, da tredici anni, ogni 19 settembre Giancarlo Siani viene ricordato all'esterno della sede de Il Mattino nel giorno del suo compleanno.

Tra gli articoli pervenuti, ne verranno scelti cinque che saranno pubblicati su Il Mattino online e su RadioSiani.com il 23 settembre, anniversario della scomparsa del giornalista napoletano. "Giancarlo non c'è più, questo lo sappiamo bene - scrivono in una nota i promotori del contest - ma il suo ricordo continua a vivere e ad essere fonte di impegno e cambiamento.

Per questo chiediamo a tutti di diventare 'giornalisti giornalisti' per un giorno, di fare ciò che Giancarlo non può più fare, raccontare la verità. Lo facciamo perché crediamo fermamente nel valore della memoria, perché siamo convinti che non muore mai chi si batte per la verità".

Maggiori informazioni sull'iniziativa sono presenti sulla pagina Facebook "Buon compleanno Giancà-XIII edizione" e sulle pagine social "Contro la camorra" e "Radio Siani la radio della legalità".





