Scambiati per ladri e uccisi, chiesta la conferma dell'ergastolo

La procura generale di Napoli ha chiesto la conferma dell'ergastolo inflitto in primo grado nei confronti di Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano, in provincia di Napoli, che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i ventenni di Portici che l'imputato aveva scambiato per due ladri.

La richiesta (a cui si sono associati anche gli avvocati di parte civile Maurizio Capozzo (per la famiglia Pagliaro, Gennaro Bartolino, per la famiglia Fusella e Rosa Esposito per il comune di Portici) è stata formulata oggi dal sostituto procuratore generale al termine della sua requisitoria davanti alla terza sezione della corte di assise di appello di Napoli (presidente Milito).

La condanna all'ergastolo nei confronti di Palumbo risale al 16 marzo 2023. La prossima udienza è stata fissata per il 17 ottobre.



