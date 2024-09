Prandini, "servono infrastrutture e innovazione in agricoltura"

"L'innovazione nell'agricoltura è di fondamentale importanza per quanto riguarda le sfide legate alla sostenibilità, ma anche con riferimento all'utilizzo dei dati e al tracciamento, in una logica di informazione dei consumatori e di valorizzazione dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Ma oltre al tema dell'innovazione, e quindi dell'intelligenza artificiale, il grande investimento necessario è quello infrastrutturale. Senza infrastrutture purtroppo rischiamo di perdere competitività rispetto agli altri Paesi in termini di posizionamento del prodotto sui mercati internazionali". Lo ha detto il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della giornata conclusiva di AgriFood Future 2024 in corso a Salerno.

La manifestazione è stata organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno.

Il presidente di Coldiretti ha parlato anche dei cambiamenti climatici che, "in parte possiamo attenuare, proprio grazie all'innovazione e alle tecnologie che possiamo sviluppare. Al tempo stesso, c'è un tema di maggiore sostenibilità all'interno della produzione agricola che deve essere affrontato in relazione ai mutamenti climatici, con riferimento all'utilizzo di strumenti che potrebbero dare una risposta importante. Certo, i risultati non li vedremo nell'immediato ma servirà tempo e lo stesso sforzo deve essere fatto nel resto del mondo".



