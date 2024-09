Giorgia presenta X Factor, 'io da sempre una fan del programma'

Alla conduzione di un talent musicale un talento per voce e tecnica: è la cantautrice Giorgia a presentare X Factor 2024 - al suo diciottesimo anno - che riparte giovedì per 13 puntate alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now e arriva in chiusura il 5 dicembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, per la prima volta nella storia del format in esterna. Lei chiarisce subito: "sono una fan del programma da sempre, aiuto anche i giovani nei momenti di paura e di tensione che sono inevitabili".

Mentre lei sale sul palco per introdurre e chiudere le serate, e nel backstage per spronare e consigliare ragazze e ragazzi, anche la giuria è molto diversa dal solito con tre ingressi novità assoluta: Achille Lauro, artista poliedrico urban-street, icona glam, punk-rocker e pop star; l'istrionico rapper Jake La Furia e Paola Iezzi, cantautrice e musicista famosa per i successi nel duo Paolo & Chiara. Con loro ritorna Manuel Agnelli - 5 edizioni alle spalle - all'insegna di una ruvida sincerità ("non me ne frega un c... di trovare artisti per le case discografiche").

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta alla stazione Centrale di Milano - dove si svolge il programma con l'eccezione del capoluogo campano - scelta anche per simboleggiare il viaggio nel tempo della trasmissione.

Nell'occasione è stato presentato il Frecciarossa dedicato a X Factor 2024. Nei prossimi mesi, il treno sarà "in viaggio con la grande festa della musica" per tutto il territorio nazionale e accompagnerà i giudici e i 4 finalisti a Napoli per la serata finale.



