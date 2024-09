G7 Interno, Piantedosi venerdì ad Avellino per sicurezza summit

Sarà il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a presiedere venerdì prossimo ad Avellino il Comitato per l'ordine e la sicurezza, in vista del G7 dei ministri dell'Interno che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. Il vertice in Prefettura farà il punto sui piani di sicurezza predisposti, e in via di predisposizione, per il summit.

Insieme al prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, parteciperanno i vertici provinciali dei carabinieri e della Polizia di Stato, il colonnello Domenico Albanese e il Questore, Pasquale Picone.

Lo stesso Piantedosi, in queste settimane, ha più volte incontrato il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, e gli amministratori della Valle del Calore che ospiteranno la tappa irpina del vertice europeo. Nella stessa giornata di venerdì, Piantedosi parteciperà alla convention regionale di Fratelli d'Italia, che si svolgerà nel pomeriggio all'hotel de la Ville di Avellino, intervenendo, insieme al vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli e al ministro della Salute, Orazio Schillaci, al convegno su "legalità e sicurezza per cambiare la Campania".



