'Dedicata a te', a Napoli fondi solo per metà aventi diritto

A Napoli il contributo economico della social card 'Dedicata a te' per i redditi bassi riuscirà a coprire soltanto la metà degli aventi diritto. Lo evidenzia l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Luca Fella Trapanese. "La carta 'Dedicata a te' - spiega - è rivolta a persone che hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro. Per il Comune di Napoli gli aventi diritto sono 62.400 ma le coperture economiche del ministero sono solo per 32 mila aventi diritto.

Quindi, praticamente, restano fuori 32 mila persone". Trapanese sottolinea che si tratta di "una misura ministeriale. Noi, come amministratori comunali, la subiamo. Non abbiamo dato noi i parametri per la selezione. Non abbiamo selezionato noi gli aventi diritto. C'è un link sul sito del Comune di Napoli al quale si può accedere attraverso spid o il sostegno del proprio Caf. La persona interessata può vedere se è nell'elenco. Se sono superati dai nuovi arrivi e scendono al di sotto dei 32 mila ne hanno diritto ma non l'avranno. Non bisogna contattare gli uffici del Comune perchè il Comune non può fare nulla". La card, conclude Trapanese, può essere utilizzata per generi di prima necessità, alimentari, carburante o trasporti pubblici. Deve essere attivata entro il 16 dicembre e deve essere spesa entro il 28 febbraio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA