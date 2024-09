Bassetti, il tema della salute è circolare

"La maggior parte delle malattie infettive viene dagli animali. È fondamentale anche essere qui stasera per testimoniare quanto sia importante affrontare la salute in maniera circolare. Non è possibile occuparsi della sanità degli esseri umani senza considerare la salute del mondo e degli animali". Lo ha detto l'epidemiologo Matteo Bassetti a margine della giornata conclusiva di AgriFood Future 2024, evento organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno.

"Questo è un concetto nuovo - ha aggiunto - che tutti dovrebbero sviluppare e questo va nella direzione della sostenibilità, perché la sostenibilità della salute è anche la sostenibilità alimentare, perché noi siamo quello che mangiamo".





