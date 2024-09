Uil Scuola, 'personale Ata in emergenza, 50mila precari'

"Precarietà, scarso riconoscimento sociale ed economico e lavoro spesso non conforme alle mansioni previste dal contratto. Quella che vive il personale Ata nella scuola italiana è una condizione di vera emergenza. E' dal riconoscimento del loro lavoro che la Uil Scuola Rua intende condurre la propria linea di azione sindacale". Lo ha detto il segretario generale Giuseppe D'Aprile durante la manifestazione a Napoli organizzata dalla Uil Scuola Rua Campania presso l'I.S.S Sannino De Cillis.

"A distanza di mesi risultano pienamente confermate le motivazioni che hanno indotto la Federazione Uil Scuola Rua, a non sottoscrivere il CCNL 2019-21 - ha proseguito - Abbiamo ricordato ai politici presenti appartenenti al governo e all'opposizione che il personale Ata merita diritti, non concessioni, perché rappresenta una risorsa fondamentale della scuola. È giunto il momento di riconoscerne il valore, anche dal punto di vista contrattuale. Inoltre al suono della campanella, il precariato per gli Ata ammonta a circa 50mila unità, un numero che insieme a quello dei docenti va ad incrementare la precarietà del lavoro scolastico in Italia, unico nel panorama del pubblico impiego".

Per D'Aprile "servono risposte su retribuzioni, organici e nuovo ordinamento professionale.

Il prossimo rinnovo contrattuale rappresenta l'occasione giusta per trovare nel negoziato la valorizzazione del personale della scuola attraverso interventi organici sia di tipo economico che normativo, anche in ottica di miglioramento dei diversi istituti giuridici del precedente contratto". "E' ora di fermarsi e riprogrammare per tempo - ha concluso - La scuola di questo paese rappresenta un bene troppo prezioso e come tale deve essere trattato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA