Sfilata in abiti di sposa contro violenza

Donne comuni diventano per una serata modelle con una finalità benefica: raccogliere fondi per un centro antiviolenza. È il proposito alla base di "Son tutte belle le spose del mondo", iniziativa in programma domani sera, martedì 10 settembre, dalle ore 20 presso Tenuta Nunziata a Torre Annunziata. L'a manifestazione, promossa dall'associazione "La Fenice Vesuviana" e dall'atelier Cherie Moda di Vico Equense rappresenta una sfilata di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al centro "Ti ascolto" di Boscotrecase. "Tanti abiti, indossati non da modelle ma dalle nostre vicine di casa - spiegano i promotori - donne comuni, di tutte le età e provenienze, pronte a farvi emozionare con alcuni degli abiti della collezione di Lucia Cilento, pilastro nel mondo della moda nuziale, sensibile anima cresciuta tra pizzi e merletti che, con il suo gusto raffinato e i suoi preziosi consigli, ha regalato sogni a tante spose".

"Abbiamo scelto di organizzare una sfilata di abiti da sposa per beneficenza - sottolinea Angela Losciale, presidente dell'associazione La Fenice Vesuviana - perché il matrimonio è un simbolo universale di amore, speranza e nuovi inizi.

Purtroppo, per molte donne che seguiamo al centro antiviolenza 'Ti Ascolto', queste promesse sono state infrante dalla violenza e dalla paura. Attraverso questo evento, vogliamo trasformare un simbolo di gioia come l'abito da sposa in uno strumento di solidarietà. Vedere 'amiche' sfilare in abiti che rappresentano la realizzazione di un sogno, ci ricorda che tutte le donne meritano di sentirsi amate, rispettate e protette. I fondi raccolti ci aiuteranno a continuare a offrire supporto e assistenza a chi ne ha più bisogno".

A condurre la serata sarà Mariasilvia Malvone, che sarà affiancata da Enzo Miccio, volto noto del wedding, mentre la colonna sonora sarà curata da Francesca Maresca. Previste inoltre le incursioni del giornalista Peppe Iannicelli.

All'indomani dell'iniziativa, le donne dell'associazione "La Fenice Vulcanica" allestiranno un atelier temporaneo e solidale, dove le future spose potranno provare gli abiti. "Questo spazio non sarà solo un luogo di moda - sostengono dall'associazione - ma un vero e proprio laboratorio di rinascita e condivisione".

Per partecipare alla serata basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 333.7436292.





