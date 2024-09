Servizio sospeso per la linea 1 della metropolitana, stazione Municipio chiusa alla linea 6, che effettua solo la tratta Mostra- Chiaia, servizio sospeso per le funicolari Montesanto, Centrale e Mergellina. Questa la situazione del trasporto pubblico gestito da Anm a Napoli in conseguenza dello sciopero di otto ore che oggi interessa gli addetti del trasporto pubblico locale.



