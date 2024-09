Prefetto Napoli, omicidio non offuschi primavera Scampia

"Al momento si tratta di episodi certamente cruenti, che preoccupano, ma che sono isolati e che riguardano situazioni singole. E' facile vedere, se guardiamo gli ultimi episodi, che non vi è un'intelaiatura organizzativa che spinge verso una determinata lettura. Su ogni episodio che sta accadendo c'è una grande attenzione da parte di tutti.

Scampia oggi vive una sua fase di rinnovata primavera, ci sono tante iniziative in corso e non vorremmo che questo episodio possa offuscare tutto ciò che di buono si sta facendo". E' la risposta del prefetto di Napoli, Michele di Bari, alle domande dei cronisti su una possibile nuova faida a Scampia dopo l'omicidio avvenuto l'altra notte all'interno di un esercizio commerciale. Il prefetto ha incontrato i giornalisti al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



