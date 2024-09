Nel Napoletano via a screening sul territorio

Tutela della salute pubblica: l'Asl Napoli 3 Sud promuove gli screening itineranti.

L'iniziativa nasce da una collaborazione interistituzionale tra l'azienda sanitaria e le amministrazioni del territorio. La campagna, voluta dalla direzione strategica e curata dai dipartimenti di assistenza territoriale e prevenzione, sarà caratterizzata dalla presenza nei luoghi più strategici e centrali dei comuni aderenti di un poliambulatorio mobile. Si tratta di una struttura completamente autonoma di circa 100 metri quadrati dotata di ogni attrezzatura e con la presenza di personale sanitario.

Il progetto, partito oggi, eroga prestazioni mammografiche e pap-test in loco, affiancando gli operatori dei vari distretti nel reclutamento dei cittadini attraverso la piattaforma per la prevenzione del cancro del colon retto. "L'obiettivo - afferma il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo - è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini sfruttando tutti gli strumenti disponibili".

Ogni distretto sanitario attiverà un team dedicato di operatori-telefonisti con il compito di contattare i cittadini inseriti nella popolazione bersaglio, attraverso le banche dati disponibili presso il sistema informativo sanitario e in collaborazione con il referente aziendale per la prevenzione del tumore del colon retto. "Una campagna - aggiunge Russo - che rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della salute pubblica, attraverso l'impegno congiunto delle strutture sanitarie e del personale territoriale".

Il poliambulatorio sarà operativo su tutto il territorio dell'Asl Napoli 3 Sud fino al 6 dicembre prossimo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.





