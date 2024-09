Maltempo, saltano le corse veloci per Ischia e Procida

Il forte vento da sud ovest che soffia da alcune ore nel golfo di Napoli e che ha ingrossato il mare sta provocando anche la sospensione di diversi collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida.

In particolare risultano cancellate diverse corse degli aliscafi da Molo Beverello per Ischia Porto e tutte quelle operate per Forio così come sono state annullate alcune delle corse dei mezzi veloci programmate per l'isola di Procida; cancellati anche alcuni servizi di collegamento effettuati con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida.

Secondo le previsioni inoltre le condizioni meteo sono destinate a peggiorare per il pomeriggio con prevedibili ulteriori ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti dalla terraferma per le isole e viceversa.



