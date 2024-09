Lollobrigida, "cogliere opportunità da nuove tecnologie"

"E' importante cogliere le opportunità derivanti dalle tecnologie, dalla sensoristica, dai droni e anche dall'intelligenza artificiale, trovare soluzioni che rendano sostenibile dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico, le attività di impresa agricola. Questa è la sfida che come governo ci poniamo e sappiamo benissimo che è la stessa sfida che hanno le nostre imprese e i nostri imprenditori. Dobbiamo creare lavoro, creare ricchezza per poter garantire massima equità e giustizia all'interno del nostro contesto nazionale. Dobbiamo lavorare con gli altri, ma saper valorizzare quello che l'Italia ha costruito in tanti secoli". A dirlo, in un videomessaggio, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in occasione della seconda giornata di AgriFood Future 2024, evento organizzato da Unioncamere e Camera di Commercio di Salerno 2024.

"Abbiamo aumentato le risorse nel settore agricolo come mai era successo prima - ha aggiunto il ministro - raddoppiando i fondi per il Pnrr in agricoltura, investendo sul fondo dell'innovazione di Ismea, cercando con il decreto agricoltura, ancora una volta, di essere vicino alle emergenze, ma guardando ad una visione strategica che deve superare questo governo, le prossime generazioni. Quando si lavora per qualcosa di grande si riescono a raccogliere i frutti, magari non immediatamente, anche se vi assicuro, a livello anche internazionale, di dati sull'export e sul lavoro, già oggi stiamo raccogliendo il frutto di questo impegno. Ma bisogna lavorare sulle giovani generazioni, avere formazione nelle scuole, nelle università adeguate alle nuove sfide. Rapportarsi anche con i contesti internazionali, ovviamente quello europeo, ma anche quello africano, dove c'è terra e giovani e noi abbiamo tecnologie e capacità e formazione per crescere insieme, non in una concorrenza sleale, che spesso pagano i nostri imprenditori, ma in una cooperazione attiva che faccia crescere una qualità della vita per tutti migliore. Questi sono gli obiettivi, sapremo declinarli". "Lo faremo, per esempio - ha sottolineato il ministro - in un evento straordinario, unico, che è l'Expo Divinazione che si svolgerà dal 21 al ‪29 di settembre‬ a Siracusa, nell'isola di Ortigia".



