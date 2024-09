L'ex Ilva di Bagnoli illuminata dalle luci di Franz Cerami

"Sono napoletano e sono contento di realizzare a Napoli questo progetto che darà luce all'ex area dell'acciaieria di Bagnoli". Così Franz Cerami presenta "Lighting Flowers Bagnoli", tappa a Napoli di un progetto artistico internazionale, 'Lighting Flowers', che punta sulla rigenerazione urbana delle periferie del mondo ed è stato già realizzato a Roma, Yerevan, Palermo, Lisbona, San Pietroburgo, San Paolo e che - dopo Bagnoli, quartiere di Napoli - continuerà in altre città come Shanghai, Tokyo, New York, Toronto, Sidney e Londra.

La mostra luminosa parte il 12 settembre alle 20 con l'inaugurazione e l'apertura al pubblico dal 13 settembre fino al 12 novembre, dal martedì alla domenica, dalle 20 a mezzanotte. L'ex polo siderurgico di Bagnoli si trasformerà quindi in un museo a cielo aperto con la mostra di Cerami che illuminerà otto strutture industriali dismesse, utilizzando graffiti digitali e videomapping: dall'acciaieria all'officina meccanica, dalla palazzina uffici all'impianto di trattamento delle acque, dall'altoforno alla torre di spegnimento.

L'obiettivo principale di Lighting Flowers Bagnoli è quello di ridare vita ai manufatti di archeologia industriale attraverso la luce e l'arte, creando un connubio tra passato e futuro.

"Bagnoli - sottolinea Cerami - è stata un grande simbolo della fabbrica, del lavoro e poi a un certo punto, con la dismissione, è diventata un buco nero nella città. Nessuno è più entrato, nessuno sa cosa ci sia. Io sento l'emozione di realizzare questa installazione qui, perché questo per me è un luogo di memoria, anche molto personale, ma penso che lo sia un po' per la città. Stanotte ero davanti all'acciaieria, proiettando le pitture di lighting flowers come ho fatto in tante città del mondo. Ma farlo a Bagnoli mi ha dato sensazioni straordinarie. Abbiamo anche incontrato i cittadini, per confrontarci con loro, per chiedere quali sono le aspettative, e tutti sono stati molto contenti che finalmente ci sia un segnale forte di impegno per la rigenerazione di Bagnoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA