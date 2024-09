Gentiloni, Ponticelli è un esempio di buon utilizzo del Pnrr

"Parliamo tanto del famoso PNRR e un po' ne parliamo come se fosse solo un mucchio di soldi, qualche volta addirittura come se fosse un insieme di regole, di obiettivi difficili da raggiungere. Poi vieni in occasioni come questa ai Bipiani DI Ponticelli e ti rendi conto dal vivo come in tanti altri posti in Europa e in Italia che con questi quattrini si riescono a fare dei progetti". Lo ha detto il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni al termine della visita al cantiere dei Bipiani del quartiere di Napoli insieme con il sindaco Gaetano Manfredi. "Qui il progetto - ha detto Gentiloni - è di residenza di qualità e di qualità ambientale, che è uno dei presupposti per i finanziamenti europei. Sono 35 milioni su questo progetto e come vedete l'amministrazione comunale li sta spendendo rispettando i tempi, ma soprattutto con un metodo di coinvolgimento dei residenti che hanno certamente un interesse a questa novità. Devono essere continuamente chiamati in causa e coinvolti, perché altrimenti queste cose non funzionano e so che questo metodo qui viene usato anche in altre zone di Napoli dall'amministrazione e credo che sia un metodo molto positivo. Ponticelli e altri casi napoletani sono degli esempi in contesti difficili. Tutti sappiamo come è difficile lavorare e intervenire sulle residenze qui ma vedo azioni molto positive. Qui si lavora sulla speranza che ho ascoltato anche da alcuni residenti che sono qui da molti decenni e credo sia una speranza che ci fa tutti essere molto ottimisti".



