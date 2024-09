Ciambriello, "Si entri in carcere per vederne le condizioni"

"Ringrazio la delegazione del Pd come quelle di tutti gli altri partiti perché sono convinto che la politica come la magistratura, le associazioni del Terzo Settore, devono entrare in carcere per vedere le condizioni in cui vivono i detenuti". A dirlo, Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti e portavoce della conferenza nazionale dei garanti delle persone private della libertà personale, al termine della visita al carcere di Poggioreale con una delegazione Pd.

Ciambriello ha focalizzato l'attenzione su tre parole: sovraffollamento, suicidi, dignità e diritti. "Il sovraffollamento qui esiste" ha spiegato. "La dignità e i diritti sono le celle da otto o da dieci in cui i reclusi cucinano, vanno al bagno". "I detenuti, non solo non dovrebbero avere trattamenti disumani e degradanti, ma c'è anche il problema del reinserimento sociale: pochi di loro escono per lavorare. Oggi abbiamo incontrato qualcuno che deve scontare due mesi per furto. Che ci fa ancora qui dentro?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA