Calcio: Cagliari con Mina e Prati alla ripresa degli allenamenti

Cagliari pronto a ripartire: dopo due giorni di pausa, domani pomeriggio ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima alla Domus contro il Napoli. Nicola potrà contare sul ritorno anticipato di Mina e Prati dagli impegni con la Nazionale: il colombiano, dopo il giallo con il Perù, è stato squalificato per la prossima gara. E ha ricevuto il benestare per lasciare il ritiro.

Per Prati la motivazione è diversa: il centrale è ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato con il Lecce. Il giocatore ha risposto alla convocazione dell'Under 21 e con lo staff azzurrino ha proseguito le terapie mediche. Le condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno, ma il centrocampista non è partito per la trasferta in Norvegia ed è rientrato a Cagliari per proseguire la fase di recupero.

Alla spicciolata, entro giovedì, dovrebbero tornare anche gli altri otto nazionali impegnati tra Europa, America e Africa. Si stanno allineando ai compagni anche Zappa e Gaetano che avevano iniziato la scorsa settimana con un programma individuale.

Sabato scorso entrambi hanno lavorato parzialmente con il gruppo e da domani dovrebbero essere a disposizione del mister per tutta la seduta.

Rispetto alle ultime uscite le novità in vista della gara con Napoli potrebbero essere l'inserimento nella formazione iniziale di Zortea, ormai recuperato, e dell'ultimo arrivato nel mercato estivo, Gaetano. Proprio la presenza dell'ex Napoli potrebbe convincere Nicola a sperimentare moduli diversi dal 3-5-2.

Biglietti già in vendita per la sfida di domenica: si punta al tutto esaurito.

Anche il Cagliari presente oggi all'ultimo saluto di Cesare Poli, campione d'Italia 1970 scomparso nei giorni scorsi: una corona di fiori rossoblù del club, sul feretro la maglia numero 4 del giocatore. La società partecipa ai funerali con il direttore generale, Stefano Melis



