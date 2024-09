Cade in montagna, cercatore di funghi tratto in salvo

Si sono concluse alle 3 e mezzo di oggi le operazioni di recupero dell'uomo di 52 anni, della provincia di Caserta, un cercatore di funghi rimasto bloccato da ieri pomeriggio sul versante adiacente le gole del fiume San Nicola nel Comune di Guardiaregia.

Diverse squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con personale tecnico dei servizi regionali Molise e Campania, insieme ai Vigili del fuoco, hanno lavorato tutta la notte per raggiungere l'infortunato. Dopo avergli prestato le prime cure, è stato riportarlo a monte sul sentiero al di sopra delle pareti rocciose dove era rimasto in bilico. Il cercatore di funghi era caduto in una zona molto impervia.

È stato necessario recuperarlo lungo la parete verticale con tecniche alpinistiche per diverse decine di metri, e successivamente, riportarlo in sicurezza lungo un ripido e scivoloso pendio boscoso di circa 300 mt per poi raggiungere il sentiero dal quale, con i veicoli di servizio del CNSAS, è stato possibile il rientro del ferito e delle squadre di soccorso sulla viabilità ordinaria dove era in attesa una postazione territoriale del 118.

La persona, visibilmente scossa, provata dalla stanchezza e da escoriazioni riportate nella caduta, è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Ancora da verificare la dinamica per la quale l'uomo si sia ritrovato bloccato in una zona tanto impervia a ridosso delle gole del fiume San Nicola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA