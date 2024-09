Borgomeo, il terminal di Salerno il più bello d'Europa

L'aeroporto di Salerno è stato inaugurato lo scorso luglio e sarà soggetto a interventi migliorativi che renderanno il terminal "il più bello d'Europa".

A dirlo, commentando la recente apertura del nuovo aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, è Carlo Borgomeo, presidente Assaeroporti e presidente Gesac, a margine della seconda giornata di AgriFood Future 2024 in corso a Salerno, fino a domani.

L'evento è organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno.

"Salerno, per quanto riguarda il traffico passeggeri va bene.

Le previsioni per l'anno sono incoraggianti. Le previsioni per i prossimi anni sono incoraggianti. Tutto quello che ci si immaginava si sta realizzando. Dopo tanta attesa, nel 2026, i salernitani avranno l'aerostazione, il terminal più bello d'Europa. Essendo un aeroporto del tutto nuovo, sarà il più bello d'Europa, il più sostenibile, una cosa fantastica".





