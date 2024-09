Anche Geolier a Scampia per il Red Bull 64 Bars Live

Ci sarà anche Geolier al 'Red Bull 64 Bars Live' di Napoli la sera del 4 ottobre, ospite speciale, per la seconda volta consecutiva, sul palco di Piazza Ciro Esposito a Scampia. Reduce dal tour estivo completamente sold out, il rapper partenopeo ha annunciato già le date per live 2025 con sei appuntamenti nei palasport a marzo 2025 e il 25 luglio all'Ippodromo di Agnano.

Dopo un'ultima edizione da record nel 2023, sold-out con 10mila presenze, il format musicale iconico di Red Bull si prepara a tornare nella sua versione dal vivo all'interno della piazza che, negli ultimi due anni, ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese. Oltre a Geolier ci saranno per l'edizione '24 i già annunciati Guè, Kid, Yugi, Massimo Pericolo, Tony Effe e Artie 5ive, con i pezzi cardine del repertorio e i loro 'Red Bull 64 Bars'.

L'evento si inserisce nel più vasto progetto di valorizzazione dei talenti del Comune di Napoli, con l'obiettivo di mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Confermate, anche per quest'anno, Radio Deejay e Radio M2o come Media partners dell'evento. Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le edizioni 2022 e 2023. Biglietti già in vendita. Nel corso di questi anni di Red Bull 64 Bars si sono visti alternare al microfono Marracash, Guè, Blanco, Fabri Fibra, Lazza, Gemitaiz, Madame, JLord, Ernia, Carl Brave, Beba, Anna, Izi, Pyrex, Nitro, Dani Faiv, Johnny Marsiglia, Salmo, Geolier, Rose Villain, Noyz Narcos, Rhove, Kid Yugi e molti altri. Nato nei Red Bull Studios di Auckland in Nuova Zelanda in pochissimi anni il format del Red Bull 64 Bars è diventato una autentica cartina di tornasole sul valore degli artisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA