Agenda 2030, mostra opere realizzate da alunni a Torre del Greco

Madre terra: è il titolo del progetto che a Torre del Greco ha dato vita ad una mostra pittorica che ha visto protagonisti gli alunni del liceo De Bottis, le cui opere sono state esposte nella sede della Capitaneria di Porto. Mostra che è stata visitata dall'ammiraglio Pietro G. Vella, direttore marittimo della Campania.

Quest'anno il concorso, destinato agli studenti delle classi seconde e terze dell'istituto classico e linguistico, finanziato dall'associazione degli ex alunni del De Bottis, è stato incentrato sulla realizzazione di quadri avente come tema le dinamiche ambientali in relazione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le tele sono state impreziosite con una targhetta che, oltre a riportare il nome dell'autore e il titolo dell'opera, ha un Qr code che rimanda ad un'audio-descrizione del quadro.

"L'intento del progetto - spiegano dalla Capitaneria di Porto - è stato quello di sensibilizzare i giovani a promuovere la sostenibilità ambientale, premiando con borse di studio i ragazzi che si sono distinti in prove di tipologia diversa dopo un percorso che comprendeva lezioni frontali rivolte a loro sulle varie problematiche del nostro ecosistema e, insieme, attività di tipo virtuale sul tema. Nell'anno in corso è stata proposta la realizzazione di un dipinto su tela, il cui tema tenesse conto della motivazione del bando di concorso, con riferimento specifico a tre dei 17 temi dell'Agenda 2030: lotta contro il cambiamento climatico, vita sott'acqua e vita sulla terra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA