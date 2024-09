Tumori al seno, in migliaia alla Camminata rosa

Migliaia di persone hanno partecipato alla "Camminata Rosa", l'iniziativa promossa dal senologo Carlo Iannace per sostenere la cultura della prevenzione del tumore al seno che da dieci anni vede sfilare a piedi, per cinque chilometri, la "carovana" da Mercogliano ad Avellino.

"Abbiamo raggiunto risultati importanti e insperati in questi dieci anni - commenta Iannace - sulla prevenzione: tante le battaglie vinte, tante anche le lacrime per chi ha combattuto, ma non ce l'ha fatta".

Il lungo corteo, partito stamattina da Viale San Modestino di Mercogliano, è stato accolto ad Avellino dal sindaco, Laura Nargi, davanti alla sede del Centro per l'autismo, la struttura completata ma non ancora aperta ai ragazzi, e alle loro famiglie, per cure e terapie contro le patologie dello spettro autistico. "Vi ho atteso qui - ha detto Nargi - per testimoniare l'impegno ad aprire il centro nelle prossime settimane".

La manifestazione si è conclusa ad Avellino con una funzione religiosa presieduta dal vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello. Per festeggiare la decima edizione, il Giglio di Nola è stato, per giorni, montato e illuminato di rosa nel piazzale antistante la chiesa. Il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha consegnato a Carlo Iannace, direttore della Breast Unit dell'ospedale "Moscati", la maglia rosa indossata dai portieri della squadra irpina autografata da dirigenti e calciatori. "Un gesto simbolico - ha detto D'Agostino - per essere al fianco di tutte le magnifiche donne, regine indomabili della lotta contro il cancro al seno".

Stasera, in occasione della gara del campionato di Serie C tra Avellino e Cerignola, il portiere irpino Antony Iannarilli indosserà la maglia di colore rosa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA