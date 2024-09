Scuole, parchi e cimiteri chiusi domani in diversi comuni della Regione

Scuole, parchi pubblici e cimiteri resteranno chiusi domani, lunedì 9 settembre, nei comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Secondo quanto previsto dall'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, sono previsti pioggia, temporali e forte vento dalla mezzanotte di oggi e per l'intera giornata su quasi tutto il territorio campano, escluse alcune aree.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha appena firmato un'ordinanza di chiusura "delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, dei parchi pubblici e del cimitero comunale".

A Portici, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (domani era prevista la sola apertura dell'Ic De Lauzieres - via Dalbono); il sindaco Vincenzo Cuomo ha disposto anche la chiusura di ville, parchi (compreso il Parco a Mare) e cimitero.

A San Giorgio a Cremano niente lezioni nelle scuole che hanno già iniziato le proprie attività: l'ITI Medi e il Liceo Carlo Urbani e gli istituti privati (Regina Mundi e Regina dei Gigli), "a causa dell'elevato rischio di concentrazione delle piogge dovuto a temporali improvvisi, anche di forte intensità" scrive il sindaco Giorgio Zinno. In città resteranno chiusi anche parchi e cimitero.

Allerta meteo, domani a Napoli chiusi parchi e cimiteri

In considerazione dell'avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico ed idraulico, previsto per la giornata di domani, lunedì 9 settembre, a Napoli rimarranno chiusi i parchi e i cimiteri cittadini e gli impianti sportivi. Rimarrà chiuso anche il pontile di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge cittadine. Lo si apprende dal Comune di Napoli.

Maltempo, scuole chiuse nel Salernitano

Scuole chiuse, domani, nel Salernitano. In relazione all'allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il Coc Centro Operativo Comunale ed attivato la fase di attenzione e monitoraggio delle aree critiche del territorio. Il Coc ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle ville dei parchi e del cimitero, per la durata dell'allerta meteo. Si invita anche la cittadinanza a non mettersi in viaggio nel corso di eventi meteorologici di particolare intensità, di non sostare nei pressi di alberature di grandi dimensioni. Scuole chiuse anche nel comune di Maiori. Si richiede ai cittadini di prestare anche particolare attenzione ai territori già colpiti dal maltempo del 27 agosto. Stessa decisione da parte del sindaco di Minori, Andrea Reale che ha disposto la chiusura dei plessi scolastici.

Meteo e sciopero trasporti, scuole chiuse domani ad Amalfi

Chiuse le scuole domani ad Amalfi. Il sindaco Daniele Milano ha disposto la chiusura in via cautelare delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, per la giornata di ‪lunedì 9 settembr‬e, in considerazione delle previste condizioni meteo avverse ed anche per lo sciopero dei trasporti. Nella giornata di domani, si legge nell'ordinanza, è previsto l'inizio dell'attività didattiche per le scuole secondarie di secondo grado e, inoltre, in Regione Campania, numerose sigle sindacali aderiscono alla seconda azione dello sciopero nazionale dei trasporti di 8 ore,‪ dalle 9.00 alle 17.00‬, accrescendo i rischi alla circolazione degli studenti e del personale scolastico connessi alle annunciate condizioni avverse. Per questi motivi e in ragione dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, è stata disposta la chiusura‬ delle scuole e degli istituti presenti sul territorio comunale.



