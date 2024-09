Prete (Unioncamere), l'IA nel futuro dell'agroalimentare

"Abbiamo messo in campo AgriFood Future proprio con questa volontà: dare una prospettiva del futuro del sistema agroalimentare in un'area come questa, vocata all'agroalimentare e dove abbiamo tantissime eccellenze". Lo ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere a margine dell'inaugurazione di Agrifood Future, evento organizzato dalla stssa Unioncamere insieme alla Camera di Commercio di Salerno.

"Il futuro significa anche - ha aggiunto - l'utilizzo dell'intelligenza artificiale: da qui la partnership con Google che ci ha consentito di avere un padiglione dove uno può toccare con mano come l'intelligenza artificiale possa essere utile ai nostri agricoltori, alle aziende agricole".

Secondo Prete "sposare la doppia transizione è fondamentale per il settore agroalimentare: mi riferisco alla transizione che riguarda la sostenibilità e a quella che riguarda invece l'innovazione. E iniziative come quella di Google vanno esattamente in questa direzione".

AgriFood Future esamina "tutti i processi del cibo, dalla piantagione fino alla tavola. Lungo questo percorso c'è la logistica, il marketing, il turismo enogastronomico, insomma una serie di passaggi dove impattano sia l'innovazione che la sostenibilità. Pensate per esempio che l'agricoltura è il settore che consuma più acqua in assoluto, l'acqua è un bene assolutamente da tutelare e anche qui per evitare gli sprechi si può fare tanto anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA