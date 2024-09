Movida di Napoli sotto 'controllo' dei Cc, denunce e sequestri

Bici elettriche truccate, sequestro di alimenti ed alcolici ma anche denunce per guida senza patente e per uso di droga. E' il bilancio dei controlli del carabinieri nei luoghi delle movida di Napoli.

I militari hanno presidiato l'intero centro città; focus anche sui locali della movida, sei quelli sanzionati. I titolari sono stati multati per violazioni in materia igienico sanitaria,14500 euro il conto finale delle sanzioni. Sequestrati anche alimenti ed alcolici privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

Porto abusivo di armi il reato contestato ad un 31enne napoletano, nelle tasche aveva un coltello a serramanico di 12 centimetri. Nei guai anche un parcheggiatore abusivo: chiedeva denaro agli automobilisti che sostavano tra via Battisti e Piazza Matteotti.

Ed ancora, quattro i giovani denunciati per guida senza patente, tre quelli sanzionati per uso di droghe. Controlli anche alle bici elettriche: sette erano dotate di accelerazione autonoma e sono state sequestrate. Salate le contravvenzioni per i ciclisti. 35 le "multe" ad altrettanti centauri in piazza Dante: guida senza casco, mancanza di assicurazione e transito in area pedonale, le contestazioni più frequenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA