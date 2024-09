Convocato Comitato ordine e sicurezza su agguato a Scampia

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza per la mattina di domani, 9 settembre, alle ore 9.30, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, "in relazione al grave episodio, verificatosi nel capoluogo, dell'omicidio di un cittadino italiano con precedenti per rapina e porto abusivo di armi, perpetrato nella notte scorsa a Scampia all'interno di un esercizio commerciale". Il prefetto, si legge in una nota, ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine nell'area interessata.

Nel corso della riunione di domani si procederà anche all'esame del diverso contesto in cui è maturato, il 7 settembre scorso, l'omicidio di un extracomunitario di origine tunisina, senza fissa dimora, avvenuto a Napoli, in viale Dohrn.

"L'incessante lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine ha consentito di sottoporre a fermo un soggetto fortemente indiziato di quest'ultimo delitto, anche lui di origine tunisina - si sottolinea -. Il tema, che investe profili di ordine pubblico, richiede un focus anche sulle politiche attive di sostegno sociale e di integrazione, sul quale sarà a breve convocata una prossima riunione con tutti gli attori istituzionali competenti".

Al termine della riunione del comitato, si terrà un punto stampa.



