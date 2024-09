Agrifood future, al via a Salerno la seconda edizione

Ha preso il via a Salerno la seconda edizione di Agrifood Future, la manifestazione organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, che mira a consolidare il suo ruolo di riferimento nazionale per il settore agroalimentare, con uno sguardo teso al prossimo G7 Agricoltura.

Alle 18 il taglio del nastro nella villa comunale di Salerno alla presenza, tra gli altri, del presidente di Unioncamere, Andrea Prete, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia e di Alex Giordano, direttore scientifico Agrifood Future. L'evento punta ad offrire "un'arena non ideologica per discutere soluzioni e idee innovative".

Tra i temi al centro del dibattito quello dell'intelligenza artificiale applicata all'agroindustria. "Spesso l'intelligenza artificiale può sembrare qualcosa di troppo astratto", ha spiegato Alex Giordano. "Quindi abbiamo pensato che per il sistema delle imprese fosse importante fargliela vedere.

Pertanto abbiamo creato questo padiglione con Google dove ci sono delle esperienze intelligenze artificiali applicate al comparto agroalimentare, questo può dare l'opportunità a cittadini e imprenditori di toccare con mano, capire se come e quando può servire e che problemi può risolvere".



