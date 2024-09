La vittima dell'agguato di ieri sera, in un barbiere di Scampia, alla periferia di Napoli è Camillo Esposito, 29 anni.

Aveva precedenti per rapina e porto abusivo d'armi. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica e soprattutto il movente dell'omicidio. Saranno analizzati i video degli impianti di videosorveglianza della zona; si sta accertando anche se qualcuno sia stato o meno presente all'agguato.



