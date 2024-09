Rapinano anziano della pensione, coppia finisce in manette

Il 2 settembre scorso seguirono e rapinarono della pensione di 1400 euro un anziano che aveva ritirato la somma dall'ufficio postale di Casal di Principe (Caserta). Si tratta di una coppia di 23 e 29 anni, individuati e fermati dalla Polizia di Stato per rapina aggravata in concorso ai danni di persona anziana.

La rapina è stata immediatamente denunciata dalla vittima; le immediate indagini dei poliziotti del Commissariato di Casal di Principe hanno permesso di accertare che la coppia era solita agganciare le prede proprio dinanzi agli uffici postali, per poi seguirli fino a casa; un modus operandi usato anche con l'anziano, seguito fino a casa, aggredito e immobilizzato, sottraendogli la pensione. Determinanti per le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord l, è stata la visione da parte degli investigatori della Polizia di Stato delle immagini di videosorveglianza e delle banche dati a disposizione, attività che hanno consentito di immortalare i volti degli autori e la targa del veicolo utilizzato per darsi alla fuga. La coppia è stata poi rintracciata al confine tra i Comuni di Villa Literno e Castel Volturno e fermata su ordine della Procura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA