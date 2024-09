Migranti: Msf, ricorso contro fermo amministrativo Geo Barents

Medici Senza Frontiere ha presentato un ricorso al tribunale civile di Salerno per l'annullamento del fermo amministrativo della Geo Barents.

"Abbiamo fornito al tribunale prove solide che dimostrano come le équipe di Msf siano intervenute per salvare la vita di 37 persone in mare la notte del 23 agosto. Durante quella notte, abbiamo fornito alle autorità competenti informazioni accurate e tempestive sulle nostre operazioni. Siamo fiduciosi che il Tribunale di Salerno rilascerà la Geo Barents e revocherà gli effetti di questa detenzione" dichiara Juan Matias Gil, capomissione di Msf per le attività di ricerca e soccorso.

Le ragioni del ricorso saranno spiegate nel dettaglio da Christos Christou, presidente internazionale di MSF mercoledì 11 in una conferenza stampa al porto di Salerno, dove è bloccata la Geo Barents. All'evento parteciperanno anche Gil e Monica Minardi, presidente di Msf in Italia



