Domani a Castellabate il premio Pio Alferano

Il giornalista Tommaso Cerno, lo scrittore Maurizio de Giovanni, il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio, il pittore Giovanni Gasparro, il cantautore Amedeo Minghi, la scrittrice e direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci, l'imprenditore e mecenate Francesco Tavassi e la Città di Siena nella persona del sindaco Nicoletta Fabio: a loro verrà assegnato domani, nel borgo medievale di Castellabate (Salerno), il Premio Pio Alferano, giunto alla dodicesima edizione.

Il Premio, con la direzione artistica di Vittorio Sgarbi, è organizzato dalla Fondazione "Pio Alferano e Virginia Ippolito", presieduta da Santino Carta. Il riconoscimento, costituito da scultura in ceramica realizzata dall'artista Livio Scarpella, viene assegnato a personalità che si sono distinte nei settori dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'impresa, della legalità, dello sviluppo del territorio, meritevoli nello sport, nella musica, nel cinema e nel sociale.

Il programma prevede, alle 18:30, la visita alle quattro mostre dedicate alla Commedia dell'arte allestite da 'Contemplazioni', con opere degli artisti contemporanei Agostino Arrivabene, Enrico Robusti e Antonella Cappuccio, rispettivamente curate da Sara Pallavicini, Fabio Canessa, Rebecca Delmenico e di una scelta di opere antiche della collezione Parenza Angeli a cura di Massimo Pirondini, con il contributo di Francesco Petrucci, conservatore del Palazzo Chigi di Ariccia.

Quello di Castellabate è "un appuntamento - dichiara Santino Carta, presidente della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito - che grazie al direttore artistico Vittorio Sgarbi e ai tanti che vi collaborano proficuamente riesce a riempire di arte, cultura e letteratura uno spazio di straordinaria bellezza. In questa edizione vogliamo dedicare un ricordo, oltre che per Virginia Ippolito e il Generale Pio Alferano, anche a due cari amici scomparsi quest'anno, Francesco Nieddu, il grafico che ha seguito tutte le edizioni del Premio, e Paulette Milesi, pittrice che ha esposto le sue opere nelle nostre mostre".

La Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito è stata istituita nel 2012 su iniziativa della signora Virginia con il fine di onorare la memoria di suo marito, il generale dei Carabinieri Pio Alferano.



