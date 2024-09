Anziana muore travolta da auto, denuncia per omicidio stradale

È stato denunciato per omicidio stradale l'automobilista 47enne, residente in provincia di Napoli, che ieri mattina a Montemiletto, in provincia di Avellino, ha investito mortalmente una donna di 76 anni che stava attraversando la strada dopo essere uscita da un supermarket.

L'uomo si era comunque immediatamente fermato per prestare soccorso. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e hanno posto sotto sequestro l'auto e lo smartphone dell'investitore, risultato peraltro negativo al test alcolemico.



