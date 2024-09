A Ischia guerra di scritte spray per la ricostruzione

A Casamicciola le polemiche sulla ricostruzione divampano sui muri di piazza Maio, il quartiere divenuto fantasma dopo il sisma del 21 agosto 2017.

Due notti fa qualcuno ha lanciato un messaggio forte, scritto con lo spray sulle pareti esterne di una casa sgomberata: "Casamicciola = Corleone". La stessa scritta è comparsa, a poca distanza, anche su alcuni new jersey di contenimento di un altro edificio reso inagibile dal terremoto. L'episodio ha destato scalpore nel comune isolano, dove da qualche settimana la ricostruzione post sisma ha preso il via con i primi abbattimenti di edifici pericolanti a La Rita e con la demolizione programmata di altre abitazione proprio al Maio, nella zona alta del comune isolano, che a seguito del famigerato terremoto del 1883 fu già quasi totalmente raso al suolo.

E sarebbe proprio la ricostruzione, anzi, la demolizione di alcune case della zona rossa (quella dichiarata inagibile dopo la scossa del 2017) ad aver armato di vernice spray la mano degli ignoti che protesterebbero contro la decisione del Commissariato alla Ricostruzione di Ischia e del comune di Casamicciola di abbatterle, per poteer poi ricostruire il quartiere fantasma, nonostante il parere contrario dei proprietari.

Contro questo provvedimento e contro la richiesta di autodemolizione sono intanto arrivate le risposte negative ufficiali proprio dei prorpietari delle case da abbattere che non vogliono demolire ed essere delocalizzati e si appellano al Piano di Ricostruzione regionale, adottato a fine luglio ma contestato dai sindaci isolani ai quali il presidente De Luca ha concesso alcune settimane di tempo per apportare modifiche.

La questione abbattimenti agita gli animi degli abitanti: la notte scorsa sempre a piazza Maio sono poi comparse altre scritte, stavolta contro un assessore del comune di Casamicciola abitante proprio di quella zona, accusato senza mezzi termini di aver "tradito" il suo quartiere: la sua colpa sarebbe proprio l'appoggio (espresso anche in consiglio comunale) ai provvedimenti di demolizione e delocalizzazione per case che, secondo i proprietari ed i loro legali, sarebbero invece da ricostruire nello stesso posto dove sorgono ora.

Oggi pomeriggio un nuovo colpo di scena: l'assessore stesso ha voluto replicare agli sconosciuti writer notturni che l'hanno accusato. Munito di bomboletta spray ha voluto ribattere non all'accusa personale ma a quella più odiosa, rivolta all'intero paese: "Casamicciola è cuor di leone" è il messaggio lasciato dal politico su una barriera new jersey, davanti ad una delle case destinate ad essere demolite per poter, finalmente, far rinascere piazza Maio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA