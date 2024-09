Sgambati, si intensifica raccolta firme contro l'autonomia

"Si stanno intensificando i banchetti per la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Sono gli ultimi dieci giorni decisivi non solo per raccogliere ancora più firme di quelle già ottenute, e che in Campania sono tantissime, ma servono a rafforzare la convinzione di portare quante più persone a votare per un sì all'abrogazione della legge Calderoli, ingiusta, iniqua territorialmente e che aumenta i divari sociali del nostro Paese". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania.



