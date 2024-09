Ottimismo a Pompei sulla tappa del G7, il sindaco 'fiducioso'

C'è ottimismo e fiducia, oggi, al Comune di Pompei riguardo all'ipotesi che la tappa del G7 Cultura agli Scavi possa essere mantenuta. Ieri il prefetto di Napoli, Michele di Bari, non ha escluso questa possibilità, sottolineando di essere in attesa del programma definitivo da parte del ministero della Cultura per poi "muoversi" di conseguenza. E il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, interpreta "positivamente" le parole del prefetto: "se tutto il programma iniziale verrà confermato, non posso che esprimere grande piacere", ha detto all'ANSA il primo cittadino.

"La notizia della possibile esclusione di Pompei dal programma del G7 - ha detto ancora Lo Sapio - mi aveva provocato grande amarezza. Ora aspettiamo con fiducia le nuove disposizioni, auspicando che per Pompei vada tutto per il meglio".

Nel programma provvisorio del G7 della Cultura, la serata di Pompei figura come uno degli eventi clou. L'avvio dei lavori è previsto nel pomeriggio del 19 al Museo Archeologico di Napoli, per poi spostarsi la mattina del giorno dopo a Palazzo Reale.

Dalle 18 del 20 settembre è previsto il trasferimento delle delegazioni e la visita agli scavi di Pompei, con le foto di rito, il concerto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da Beatrice Venezi e poi la cena nella Palestra Grande. Il giorno dopo la conclusione del vertice, sempre a Palazzo Reale.

Un programma messo in discussione, per quanto riguarda Pompei, dalla presunta fuga di notizie riservate conseguente alla relazione tra il ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, che nella sua intervista ha tra l'altro affermato di aver ricevuto una mail con "i percorsi alternativi per i ministri al G7 e il dettaglio dell'organizzazione".



